Терентьев Арсений
Место рожденияд. Торхлово
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Терентий
Мать: не указана
Бракосочетание
30.06.1885
Рождение ребёнка
1890
Сын: Арсеньев Аверкий
Мать ребёнка: Захарова (Захарова) Ефимия
Рождение ребёнка
01.11.1893
Сын: Арсеньев Лазарь
Мать ребёнка: Захарова (Захарова) Ефимия
Рождение ребёнка
01.11.1895
Дочь: Арсеньева (Арсеньева) Мария
Мать ребёнка: Захарова (Захарова) Ефимия
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно