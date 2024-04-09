Терентьев Арсений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТерентьев Арсений

Терентьев Арсений

Место рождения

д. Торхлово

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Терентий

Мать: не указана

Бракосочетание
30.06.1885

Жена: Захарова (Захарова) Ефимия

Рождение ребёнка
1890

Сын: Арсеньев Аверкий

Мать ребёнка: Захарова (Захарова) Ефимия

Рождение ребёнка
01.11.1893

Сын: Арсеньев Лазарь

Мать ребёнка: Захарова (Захарова) Ефимия

Рождение ребёнка
01.11.1895

Дочь: Арсеньева (Арсеньева) Мария

Мать ребёнка: Захарова (Захарова) Ефимия

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.