Саблин Владимир Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Саблин Михаил
Мать: Саблина Мария
Рождение ребёнка
09.07.1999
Сын: Саблин Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Саблина Гюзель Фаезовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Саблина Даниэла Владимировна
Мать ребёнка: Саблина Гюзель Фаезовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саблин Анатолий Владимирович
Мать ребёнка: Саблина Гюзель Фаезовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саблин Александр Владимирович
Мать ребёнка: Саблина Гюзель Фаезовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саблин Денис Владимирович
Мать ребёнка: Саблина Гюзель Фаезовна