Саблин Владимир Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саблин Владимир Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Саблин Михаил

Мать: Саблина Мария

Рождение ребёнка
09.07.1999

Сын: Саблин Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Саблина Гюзель Фаезовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Саблина Даниэла Владимировна

Мать ребёнка: Саблина Гюзель Фаезовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саблин Анатолий Владимирович

Мать ребёнка: Саблина Гюзель Фаезовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саблин Александр Владимирович

Мать ребёнка: Саблина Гюзель Фаезовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саблин Денис Владимирович

Мать ребёнка: Саблина Гюзель Фаезовна

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