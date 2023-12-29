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Зубков Иван Кузьмич

Место рождения

Souzdal, Oblast de Vladimir Russian Federation

Дата рождения

01.05.1816

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1816

Отец: Зубков Кузьма Егоров (Георгиевич)

Мать: Зубкова (Седова) Мария Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844

Сын: Зубков Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Зубкова (Комарова) Александра Петрова

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Зубкова) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Зубкова (Комарова) Александра Петрова

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Зубкова) Авдотья Ивановна

Мать ребёнка: Зубкова (Комарова) Александра Петрова

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