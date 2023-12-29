Зубков Иван Кузьмич
Место рожденияSouzdal, Oblast de Vladimir Russian Federation
Дата рождения01.05.1816
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1816
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Зубкова (Комарова) Александра Петрова
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Зубкова) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Зубкова (Комарова) Александра Петрова
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Зубкова) Авдотья Ивановна
Мать ребёнка: Зубкова (Комарова) Александра Петрова