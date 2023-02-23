Минигалеева (Иванцова) Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минигалеева (Иванцова) Татьяна Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1961

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1938 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1961

Отец: не указан

Мать: Иванцова Галина Ивановна

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