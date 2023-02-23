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Минигалеева (Иванцова) Татьяна Александровна
Минигалеева (Иванцова) Татьяна Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.03.1961
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Иванцова (Топорова) Галина Ивановна
1938 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
21.03.1961
Отец: не указан
Мать:
Иванцова Галина Ивановна
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