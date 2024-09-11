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Вапник Игнат Петрович

Место рождения

Деснянское, Чернігівська область

Дата рождения

1850

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1852 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1883 г.р.

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Деснянское, Чернігівська область
Бракосочетание
24.10.1876

Жена: Вапник (Демянц) Зиновия Корнильевна

Деснянское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.07.1880

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вапник (Демянц) Зиновия Корнильевна

Деснянское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Вапник Евлампий Игнатович

Мать ребёнка: Вапник (Демянц) Зиновия Корнильевна

Деснянское, Чернігівська область

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