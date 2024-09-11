Вапник Игнат Петрович
Место рождения
Дата рождения1850
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.10.1876
Рождение ребёнка
05.07.1880
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вапник (Демянц) Зиновия Корнильевна
Рождение ребёнка
1883
Сын: Вапник Евлампий Игнатович
Мать ребёнка: Вапник (Демянц) Зиновия Корнильевна