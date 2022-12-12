Гоборова Ефросинья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гоборова Ефросинья Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1860 г.р.

Дети

Добавил:

EA
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Гоборов Иван Иванович

Отец ребёнка: Гоборов Иван Ульянович

Коты, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Гоборов Иосиф Иванович

Отец ребёнка: Гоборов Иван Ульянович

Коты, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Гоборов Малахий (Малофей) Иванович Иванович

Отец ребёнка: Гоборов Иван Ульянович

Коты, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Гоборов Иосиф Иванович

Отец ребёнка: Гоборов Иван Ульянович

Коты, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гоборов Иван Ульянович

Смерть
Неизвестно
Борода, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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