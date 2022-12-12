Гоборова Ефросинья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1883
Отец ребёнка: Гоборов Иван Ульянович
Рождение ребёнка
Около 1890
Отец ребёнка: Гоборов Иван Ульянович
Рождение ребёнка
Около 1894
Сын: Гоборов Малахий (Малофей) Иванович Иванович
Отец ребёнка: Гоборов Иван Ульянович
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Гоборов Иван Ульянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Борода, Демидовский муниципальный район, Смоленская область