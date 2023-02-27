Фесенко Максим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фесенко Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Сын: Фесенко Никанор
Мать ребёнка: Зиновья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зиновья
Место жительства
Неизвестно
Мужичье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно