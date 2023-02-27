Фесенко Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фесенко Максим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фесенко Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Сын: Фесенко Никанор

Мать ребёнка: Зиновья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зиновья

Место жительства
Неизвестно
Мужичье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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