Мусихина Анна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1661
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1661
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1676
Сын: Мусихин Федор (Фетка) Иванов
Отец ребёнка: Мусихин Иван (Ивашко) Яковлев
поч. вновь росчисной над ключем Камешным, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
После 1678
Сын: Мусихин Иван Иванов
Отец ребёнка: Мусихин Иван (Ивашко) Яковлев
поч. у р. Могилевки, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1690
Сын: Мусихин Тарас Иванов
Отец ребёнка: Мусихин Иван (Ивашко) Яковлев
поч. Котлецовской, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Котлецовской, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710