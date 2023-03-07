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Мусихина Анна Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1661

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1652 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1661

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1676

Сын: Мусихин Федор (Фетка) Иванов

Отец ребёнка: Мусихин Иван (Ивашко) Яковлев

поч. вновь росчисной над ключем Камешным, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
После 1678

Сын: Мусихин Иван Иванов

Отец ребёнка: Мусихин Иван (Ивашко) Яковлев

поч. у р. Могилевки, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1690

Сын: Мусихин Тарас Иванов

Отец ребёнка: Мусихин Иван (Ивашко) Яковлев

поч. Котлецовской, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мусихин Иван (Ивашко) Яковлев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Котлецовской, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710
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