Леньо Иван Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смерти01.08.1902
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Леньо Павел
Мать: Леньо Ева
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Килочко (Леньо) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Леньо (Цюпяк) Анастасия Стефановна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Леньо Федор Иванович
Мать ребёнка: Леньо (Цюпяк) Анастасия Стефановна
Рождение ребёнка
1860
Дочь: (Леньо) Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Леньо (Цюпяк) Анастасия Стефановна
Рождение ребёнка
26.04.1866
Дочь: (Леньо) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Леньо (Цюпяк) Анастасия Стефановна
Рождение ребёнка
19.07.1870
Мать ребёнка: Леньо (Цюпяк) Анастасия Стефановна
Смерть
01.08.1902