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Леньо Иван Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

01.08.1902

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Леньо Павел

Мать: Леньо Ева

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Килочко (Леньо) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Леньо (Цюпяк) Анастасия Стефановна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Леньо Федор Иванович

Мать ребёнка: Леньо (Цюпяк) Анастасия Стефановна

Рождение ребёнка
1860

Дочь: (Леньо) Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Леньо (Цюпяк) Анастасия Стефановна

Рождение ребёнка
26.04.1866

Дочь: (Леньо) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Леньо (Цюпяк) Анастасия Стефановна

Рождение ребёнка
19.07.1870

Сын: Леньо Николай Иванович

Мать ребёнка: Леньо (Цюпяк) Анастасия Стефановна

Смерть
01.08.1902

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