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Чернова Матрёна Титова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Тит

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернов Ананий Демидов

Рождение ребёнка
1847

Сын: Чернов Григорий Ананьевич

Отец ребёнка: Чернов Ананий Демидов

Екимово, Кологривский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Чернова Наталья Ананьева

Отец ребёнка: Чернов Ананий Демидов

Рождение ребёнка
1852

Сын: Чернов Олимпий Ананьев

Отец ребёнка: Чернов Ананий Демидов

Рождение ребёнка
1853

Сын: Чернов Филипп Ананьев

Отец ребёнка: Чернов Ананий Демидов

Смерть
Неизвестно

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