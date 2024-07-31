Чернова Матрёна Титова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Тит
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Сын: Чернов Григорий Ананьевич
Отец ребёнка: Чернов Ананий Демидов
Екимово, Кологривский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Чернова Наталья Ананьева
Отец ребёнка: Чернов Ананий Демидов
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Чернов Ананий Демидов
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Чернов Ананий Демидов
Смерть
Неизвестно