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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Севастьянов Иван Максимович
Отец ребёнка: Севастьянов Максим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Севастьянов Юрий Максимович
Отец ребёнка: Севастьянов Максим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Севастьянова) Зоя Максимовна
Отец ребёнка: Севастьянов Максим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Севастьянов Максим
Смерть
Неизвестно