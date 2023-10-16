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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Севастьянов Иван Максимович

Отец ребёнка: Севастьянов Максим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Севастьянов Юрий Максимович

Отец ребёнка: Севастьянов Максим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Севастьянова) Зоя Максимовна

Отец ребёнка: Севастьянов Максим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Севастьянов Максим

Смерть
Неизвестно

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