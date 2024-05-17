Фирстов Иван Егорович
Место рожденияТобольская губерния, Тарский округ, Карсинская волость, деревня Карсина
Дата рождения19.01.1892
Дата смерти1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1892
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.02.1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фирстова (Шипицына) Устинья Ильинична
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: Фирстова (Шипицына) Устинья Ильинична
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Фирстова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Фирстова (Шипицына) Устинья Ильинична
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Кубрина (Фирстова) Галина (Агафья) Ивановна
Мать ребёнка: Фирстова (Шипицына) Устинья Ильинична
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Фирстова Евгения Ивановна
Мать ребёнка: Фирстова (Шипицына) Устинья Ильинична
Рождение ребёнка
1939
Мать ребёнка: Фирстова (Шипицына) Устинья Ильинична
Рождение ребёнка
1942
Мать ребёнка: Фирстова (Шипицына) Устинья Ильинична
Смерть
1982