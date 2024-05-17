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Фирстов Иван Егорович

Место рождения

Тобольская губерния, Тарский округ, Карсинская волость, деревня Карсина

Дата рождения

19.01.1892

Дата смерти

1982

Пол

Мужской

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1892

Отец: Фирстов Егор Степанович

Мать: Фирстова (Степанова) Матрёна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фирстова (Шипицына) Устинья Ильинична

Рождение ребёнка
11.02.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фирстова (Шипицына) Устинья Ильинична

Рождение ребёнка
1924

Сын: Фирстов Яков Иванович

Мать ребёнка: Фирстова (Шипицына) Устинья Ильинична

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Фирстова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Фирстова (Шипицына) Устинья Ильинична

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Кубрина (Фирстова) Галина (Агафья) Ивановна

Мать ребёнка: Фирстова (Шипицына) Устинья Ильинична

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Фирстова Евгения Ивановна

Мать ребёнка: Фирстова (Шипицына) Устинья Ильинична

Рождение ребёнка
1939

Сын: Фирстов Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Фирстова (Шипицына) Устинья Ильинична

Рождение ребёнка
1942

Сын: Фирстов Иван Иванович

Мать ребёнка: Фирстова (Шипицына) Устинья Ильинична

Смерть
1982

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