Юров Ефрем Андреевич
Место рождения
Дата рождения06.03.1843 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1843 ст.
Бракосочетание
18.10.1861 ст.
Трубетчино, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
15.10.1871 ст.
Рождение ребёнка
16.10.1882 ст.
Сын: Юров Яков (Иаков) Ефремович
Мать ребёнка: Юрова (Шабанова) Дарья Власовна
Рождение ребёнка
21.12.1886 ст.
Сын: Юров Пётр Ефремович
Мать ребёнка: Юрова (Шабанова) Дарья Власовна
Смерть
Неизвестно
Малокулачье, Омский муниципальный район, Омская область