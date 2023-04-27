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Юров Ефрем Андреевич

Место рождения

Екатериновка, Добровский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

06.03.1843 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1843 ст.

Отец: Юров Андрей Аверьянович

Мать: Юрова Василиса Прокопьевна

Екатериновка, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
18.10.1861 ст.

Жена: Юрова (Грачёва) Анна Саввична

Трубетчино, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
15.10.1871 ст.

Жена: Юрова (Шабанова) Дарья Власовна

Екатериновка, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
16.10.1882 ст.

Сын: Юров Яков (Иаков) Ефремович

Мать ребёнка: Юрова (Шабанова) Дарья Власовна

Озерное, Звериноголовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
21.12.1886 ст.

Сын: Юров Пётр Ефремович

Мать ребёнка: Юрова (Шабанова) Дарья Власовна

Озерное, Звериноголовский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
Малокулачье, Омский муниципальный район, Омская область

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