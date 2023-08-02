Доцоев Солтан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доцоев Солтан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1936

Отец: Доцоев Таймураз

Мать: Доцоева Надежда

Рождение ребёнка
03.09.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Доцоева Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Доцоева Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Доцоева Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Доцоева Светлана

Смерть
Неизвестно
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