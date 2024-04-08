Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Акулина Сергеевна
Акулина Сергеевна
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1803
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Сергей Петров
Около 1777 г.р.
Мать
Евдокия
Около 1778 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РЧ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец:
Сергей Петров
Мать:
Евдокия
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия