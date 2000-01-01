Головина (Шигитарова) Евгения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.07.1938
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.03.1964
Дочь: Крупеник Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Головин Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
20.09.1970
Дочь: Головина Елена Михайловна
Отец ребёнка: Головин Михаил Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно