Головина (Шигитарова) Евгения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головина (Шигитарова) Евгения Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.07.1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.03.1964

Дочь: Крупеник Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Головин Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
20.09.1970

Дочь: Головина Елена Михайловна

Отец ребёнка: Головин Михаил Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головин Михаил Николаевич

Смерть
Неизвестно
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