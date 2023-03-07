(Хитров) Стефан Кириллов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Хитров) Стефан Кириллов

(Хитров) Стефан Кириллов

avatar

Место рождения

Евсеево, Павловский Посад, Московская область

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Кирилл Никифоров

Мать: Анна Михайлова

Евсеево, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Хитров Петр Стефанов

Отец ребёнка: Васса Прокопьева

Евсеево, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Евдокия Стефанова

Отец ребёнка: Васса Прокопьева

Евсеево, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Ирина Стефанова

Отец ребёнка: Васса Прокопьева

Евсеево, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Параскева Стефанова

Отец ребёнка: Васса Прокопьева

Евсеево, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Федор Стефанов

Отец ребёнка: Васса Прокопьева

Евсеево, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Хитрова Марина Стефанова

Отец ребёнка: Васса Прокопьева

Евсеево, Павловский Посад, Московская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close