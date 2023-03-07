(Хитров) Стефан Кириллов
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Кирилл Никифоров
Мать: Анна Михайлова
Рождение ребёнка
1826
Сын: Хитров Петр Стефанов
Отец ребёнка: Васса Прокопьева
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Евдокия Стефанова
Отец ребёнка: Васса Прокопьева
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Ирина Стефанова
Отец ребёнка: Васса Прокопьева
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Параскева Стефанова
Отец ребёнка: Васса Прокопьева
Рождение ребёнка
1837
Сын: Федор Стефанов
Отец ребёнка: Васса Прокопьева
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Хитрова Марина Стефанова
Отец ребёнка: Васса Прокопьева
Смерть
Неизвестно