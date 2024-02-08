Фролов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролов Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фролова Анна

Мать ребёнка: Фролова Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фролова Мария

Мать ребёнка: Фролова Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Фролова Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Павел

Мать ребёнка: Фролова Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фролова Прасковья

Смерть
Неизвестно
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