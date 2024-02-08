Фролов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фролова Анна
Мать ребёнка: Фролова Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фролова Мария
Мать ребёнка: Фролова Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фролов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Фролова Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фролов Павел
Мать ребёнка: Фролова Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фролова Прасковья
Смерть
Неизвестно