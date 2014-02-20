Зверев Ренат Рустэмович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зверев Ренат Рустэмович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
2014 г.р.

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.07.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.02.2014

Дочь: Зверева Дарья Ренатовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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