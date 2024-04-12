Якунин Александр Борисович
Место рождения
Дата рождения02.04.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1961
Рождение ребёнка
17.05.1982
Дочь: Якунина Елена Александровна
Мать ребёнка: Якунина Ирина Юрьевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
26.04.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Якунина Ирина Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Якунина Ирина Юрьевна