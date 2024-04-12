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Якунин Александр Борисович

Место рождения

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область

Дата рождения

02.04.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1961

Отец: Якунин Борис Александрович

Мать: Якунина Антонина Николаевна

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
17.05.1982

Дочь: Якунина Елена Александровна

Мать ребёнка: Якунина Ирина Юрьевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
26.04.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Якунина Ирина Юрьевна

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якунина Ирина Юрьевна

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