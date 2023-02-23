Балтаев Федор Афонасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балтаев Федор Афонасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1931 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Балтаева Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Балтаева Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Балтаева Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Балтаева Валентина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балтаева Валентина Николаевна

Смерть
2015
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