Курочка Семён Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
05.02.1861
Запись 53/6 ПЛ – 7604906 (кадр- 19) ГАЗО, Ф-224-1-2 Свидетель Никифор Губский.
Рождение ребёнка
05.08.1862
Дочь: Мария Семёновна
Мать ребёнка: Курочка Феодора Романовна
Запись.70/24. ПЛ – 7604906 (кадр- 19) ГАЗО, Ф-224-1-2.
Рождение ребёнка
24.05.1866
Мать ребёнка: Курочка Феодора Романовна
128/15. ПЛ – 7604906 (кадр- 19) ГАЗО, Ф-224-1-2
Смерть
Неизвестно