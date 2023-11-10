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Курочка Семён Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.02.1861

Жена: Курочка Феодора Романовна

Апостолово, Дніпропетровська область
Запись 53/6 ПЛ – 7604906 (кадр- 19) ГАЗО, Ф-224-1-2 Свидетель Никифор Губский.
Рождение ребёнка
05.08.1862

Дочь: Мария Семёновна

Мать ребёнка: Курочка Феодора Романовна

Апостолово, Дніпропетровська область
Запись.70/24. ПЛ – 7604906 (кадр- 19) ГАЗО, Ф-224-1-2.
Рождение ребёнка
24.05.1866

Сын: Курочка Иван Семёнович

Мать ребёнка: Курочка Феодора Романовна

Апостолово, Дніпропетровська область
128/15. ПЛ – 7604906 (кадр- 19) ГАЗО, Ф-224-1-2
Смерть
Неизвестно
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