Конищев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конищев Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.1912

Дата смерти

07.09.1980

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

1877 г.р.

Дети

1941 г.р.
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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1912

Отец: Конищев Матвей Филиппович

Мать: Конищева Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Конищева (Конищева) Маруся

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Конищев Алексей Александрович

Мать ребёнка: Конищева (Конищева) Маруся

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Конищева (Конищева) Маруся

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Конищева (Конищева) Маруся

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Конищева (Конищева) Маруся

Рождение ребёнка
08.03.1941

Сын: Конищев Геннадий Александрович

Мать ребёнка: Конищева (Конищева) Маруся

Смерть
07.09.1980

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