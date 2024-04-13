Конищев Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.07.1912
Дата смерти07.09.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1912
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Конищев Алексей Александрович
Мать ребёнка: Конищева (Конищева) Маруся
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.03.1941
Сын: Конищев Геннадий Александрович
Мать ребёнка: Конищева (Конищева) Маруся
Смерть
07.09.1980