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Клюева Валентина

Место рождения

Большой Букор, Чайковский, Пермский край

Дата рождения

1951

Дата смерти

2007

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Большой Букор, Чайковский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клюев Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Клюева) Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Клюев Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кандакова (Клюева) Светлана Васильевна

Отец ребёнка: Клюев Василий Сергеевич

Чайковский, Чайковский, Пермский край
Смерть
2007
Чайковский, Чайковский, Пермский край

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