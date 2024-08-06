Клюева Валентина
Место рождения
Дата рождения1951
Дата смерти2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Клюева) Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Клюев Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кандакова (Клюева) Светлана Васильевна
Отец ребёнка: Клюев Василий Сергеевич
Смерть
2007