Талан (Рутенберг) Паша
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1890
Дата смерти26.11.1966
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1890
Отец: Рутенберг Моисей
Мать: Рутенберг Марияся
Рождение ребёнка
21.07.1913
Дочь: Шапиро Мария
Отец ребёнка: Талан Абель
Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Талан Абель
Смерть
26.11.1966
Волжск, город Волжск, Республика Марий Эл