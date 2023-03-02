Талан (Рутенберг) Паша — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТалан (Рутенберг) Паша

Талан (Рутенберг) Паша

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1890

Дата смерти

26.11.1966

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1890

Отец: Рутенберг Моисей

Мать: Рутенберг Марияся

Рождение ребёнка
21.07.1913

Дочь: Шапиро Мария

Отец ребёнка: Талан Абель

Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талан Абель

Смерть
26.11.1966
Волжск, город Волжск, Республика Марий Эл
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close