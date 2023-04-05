Лыкошин Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛыкошин Василий Иванович

Лыкошин Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1700

Дата смерти

Около 1752

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700

Отец: Лыкошин Иван Леонтьевич

Мать: Лыкошина Анастасия Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лыкошина N. Васильевна

Мать ребёнка: Лыкошина Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лыкошина N. Васильевна

Мать ребёнка: Лыкошина Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лыкошин Богдан Васильевич

Мать ребёнка: Лыкошина Татьяна Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1752
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close