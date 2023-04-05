Лыкошин Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1700
Дата смертиОколо 1752
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лыкошина N. Васильевна
Мать ребёнка: Лыкошина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лыкошина N. Васильевна
Мать ребёнка: Лыкошина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лыкошин Богдан Васильевич
Мать ребёнка: Лыкошина Татьяна Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1752