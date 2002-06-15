Данилова (Юрчук) Зоя Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилова (Юрчук) Зоя Ивановна

Место рождения

Ленинград

Дата рождения

16.11.1926

Дата смерти

15.06.2002

Пол

Женский

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1926

Отец: Юрчук Jurczyk Иван Васильевич

Мать: Юрчук Елена Доминиковна (Зоя Иосифовна)

Ленинград
Бракосочетание
08.01.1949

Муж: Данилов Владимир Ильич

ЗАГС пос. Пестово Новгородская область
Рождение ребёнка
06.10.1949

Сын: Данилов Виктор Владимирович

Отец ребёнка: Данилов Владимир Ильич

Ленинград
Смерть
15.06.2002
Санкт-Петербург
Причина смерти: Natural / Old Age
Похороны
Неизвестно
Ковалевское кладбище
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