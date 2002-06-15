Данилова (Юрчук) Зоя Ивановна
Место рожденияЛенинград
Дата рождения16.11.1926
Дата смерти15.06.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1926
Ленинград
Бракосочетание
08.01.1949
ЗАГС пос. Пестово Новгородская область
Рождение ребёнка
06.10.1949
Сын: Данилов Виктор Владимирович
Отец ребёнка: Данилов Владимир Ильич
Ленинград
Смерть
15.06.2002
Санкт-Петербург
Причина смерти: Natural / Old Age
Похороны
Неизвестно
Ковалевское кладбище