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Ябров Петр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1789 г.р.

Мать

1791 г.р.

Жена

1834 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Ябров Василий Семенович

Мать: Яброва Афимья

Место жительства
С 1852
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По указу Тобольской казенной палаты 10.10.1852 № 11627 отчислен из Яркуля в сей же волости деревню Куликову
Место жительства
До 1852
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По указу Тобольской казенной палаты 10.10.1852 № 11627 отчислен из Яркуля в сей же волости деревню Куликову
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яброва Авдотья Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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