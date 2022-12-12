Офросимов Михаил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Офросимов Михаил Александрович

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Место рождения

Тульская губерния (ныне - Тульская область)

Дата рождения

1797

Дата смерти

1868

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Тульская губерния (ныне - Тульская область)
Место жительства
С 1865
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1865
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1868
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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