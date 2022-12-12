Офросимов Михаил Александрович
Место рожденияТульская губерния (ныне - Тульская область)
Дата рождения1797
Дата смерти1868
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Тульская губерния (ныне - Тульская область)
Место жительства
С 1865
Место жительства
По 1865
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1868