Рединская Любовь Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рединская Любовь Родионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1959

Сын: Рединский Виктор Валентинович

Отец ребёнка: Рединский Валентин Никифорович

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рединский Михаил Валентинович

Отец ребёнка: Рединский Валентин Никифорович

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рединский Александр Валентинович

Отец ребёнка: Рединский Валентин Никифорович

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рединский Валентин Никифорович

Смерть
Неизвестно
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