Рединская Любовь Родионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.03.1935
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.02.1959
Сын: Рединский Виктор Валентинович
Отец ребёнка: Рединский Валентин Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рединский Михаил Валентинович
Отец ребёнка: Рединский Валентин Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рединский Александр Валентинович
Отец ребёнка: Рединский Валентин Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно