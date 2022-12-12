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Киприянов Капитон Афанасьевич

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Место рождения

Дресвянка Верховажский уезд Вологодская губ.

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Киприянов Афанасий Карпович

Мать: не указана

Дресвянка Верховажский уезд Вологодская губ.
Рождение ребёнка
16.04.1867

Сын: Киприянов Иван Капитонович

Мать ребёнка: не указана

Дресвянка, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киприянова Агриппина Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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