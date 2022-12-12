Киприянов Капитон Афанасьевич
Место рожденияДресвянка Верховажский уезд Вологодская губ.
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Киприянов Афанасий Карпович
Мать: не указана
Дресвянка Верховажский уезд Вологодская губ.
Рождение ребёнка
16.04.1867
Сын: Киприянов Иван Капитонович
Мать ребёнка: не указана
Дресвянка, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно