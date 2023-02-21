Привезенцева Лариса Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1944
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1944
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1975
Сын: Привезенцев Александр Иванович
Отец ребёнка: Привезенцев Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Привезенцев Сергей Иванович
Отец ребёнка: Привезенцев Иван Иванович
Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно