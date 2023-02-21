Привезенцева Лариса Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Привезенцева Лариса Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1944

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1975

Сын: Привезенцев Александр Иванович

Отец ребёнка: Привезенцев Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Привезенцев Сергей Иванович

Отец ребёнка: Привезенцев Иван Иванович

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Привезенцев Иван Иванович

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