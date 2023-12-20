Витвицкая (Топалова) Пелагея (Паулина) Димитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Витвицкая (Топалова) Пелагея (Паулина) Димитриева

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Место рождения

Болград, Одеська область

Дата рождения

1885

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Топалов Димитрий

Мать: не указана

Болград, Одеська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Витвицкая Мария (Маруся) Корниловна

Отец ребёнка: Витвицкий Корнилий Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Витвицкая Нина Корниловна

Отец ребёнка: Витвицкий Корнилий Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Витвицкая Раиса Корниловна

Отец ребёнка: Витвицкий Корнилий Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Витвицкий Афанасий (Фоня) Корнилович

Отец ребёнка: Витвицкий Корнилий Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Витвицкая Александра (Шура) Корниловна

Отец ребёнка: Витвицкий Корнилий Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Витвицкий Антон Корнилович

Отец ребёнка: Витвицкий Корнилий Игнатьевич

Бракосочетание
06.11.1905 ст.

Муж: Витвицкий Корнилий Игнатьевич

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
16.01.1914

Дочь: Витвицкая Клавдия Корниловна

Отец ребёнка: Витвицкий Корнилий Игнатьевич

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