Витвицкая (Топалова) Пелагея (Паулина) Димитриева
Место рождения
Дата рождения1885
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Топалов Димитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Витвицкая Мария (Маруся) Корниловна
Отец ребёнка: Витвицкий Корнилий Игнатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Витвицкая Нина Корниловна
Отец ребёнка: Витвицкий Корнилий Игнатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Витвицкая Раиса Корниловна
Отец ребёнка: Витвицкий Корнилий Игнатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Витвицкий Афанасий (Фоня) Корнилович
Отец ребёнка: Витвицкий Корнилий Игнатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Витвицкая Александра (Шура) Корниловна
Отец ребёнка: Витвицкий Корнилий Игнатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Витвицкий Антон Корнилович
Отец ребёнка: Витвицкий Корнилий Игнатьевич
Бракосочетание
06.11.1905 ст.
Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
16.01.1914
Дочь: Витвицкая Клавдия Корниловна
Отец ребёнка: Витвицкий Корнилий Игнатьевич