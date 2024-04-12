Куличкова (Полевая) Алиса Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куличкова (Полевая) Алиса Евгеньевна

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Место рождения

Пробежная, Тернопільська область

Дата рождения

01.01.1968

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1968

Отец: Полевой Евгений Юлианович

Мать: Полевая Галина Осиповна

Пробежная, Тернопільська область
Бракосочетание
13.06.1987

Муж: Куличков Дмитрий Викторович

Троицк, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.06.1988

Дочь: Радински Алина Дмитриевна

Отец ребёнка: Куличков Дмитрий Викторович

Троицк, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Развод
23.03.1993

Муж: не указан

Рождение ребёнка
22.07.2002

Дочь: Ларичева Александра Юрьевна

Отец ребёнка: Ларичев Юрий Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куличков Дмитрий Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларичев Юрий Дмитриевич

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