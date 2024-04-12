Куличкова (Полевая) Алиса Евгеньевна
Место рождения
Дата рождения01.01.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1968
Отец: Полевой Евгений Юлианович
Мать: Полевая Галина Осиповна
Бракосочетание
13.06.1987
Рождение ребёнка
16.06.1988
Дочь: Радински Алина Дмитриевна
Отец ребёнка: Куличков Дмитрий Викторович
Рождение ребёнка
22.07.2002
Дочь: Ларичева Александра Юрьевна
Отец ребёнка: Ларичев Юрий Дмитриевич
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно