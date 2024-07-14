Мартынова (Никитина) Евфросиния Кириллова 25.06.1886 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Мартынова (Никитина) Евфросиния Кириллова

Место рождения

Копьево, Муромцевский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

25.06.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1886 ст.

Отец: Никитин Кирилл Васильев

Мать: Никитина Екатерина Ипатова

Копьево, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Фонд № 16. Оп.6. Д. 135, запись 66 Омский Архив
Бракосочетание
28.07.1903 ст.

Муж: Мартынов Дмитрий Степанов

Фонд № 16. Оп.6. Д. 663 Омский архив
Рождение ребёнка
19.01.1916

Дочь: Калманович (Мартынова) Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Мартынов Дмитрий Степанов

Копьево, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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