Мартынова (Никитина) Евфросиния Кириллова
Место рождения
Дата рождения25.06.1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1886 ст.
Фонд № 16. Оп.6. Д. 135, запись 66 Омский Архив
Бракосочетание
28.07.1903 ст.
Фонд № 16. Оп.6. Д. 663 Омский архив
Рождение ребёнка
19.01.1916
Дочь: Калманович (Мартынова) Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Мартынов Дмитрий Степанов
Смерть
Неизвестно