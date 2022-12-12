Сиверс Борис Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1824
Дата смерти09.10.1896
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.04.1855
Перемышль, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
23.02.1860
Сын: Von Sivers Alexander
Мать ребёнка: Сиверс Наталья Александровна
Рождение ребёнка
30.07.1863
Сын: Von Sivers Theodor
Мать ребёнка: Сиверс Наталья Александровна
Рождение ребёнка
24.12.1864
Сын: Von Sivers Boris
Мать ребёнка: Сиверс Наталья Александровна
Рождение ребёнка
09.07.1866
Дочь: Von Sivers Elisabeth (Betsy)
Мать ребёнка: Сиверс Наталья Александровна
Рождение ребёнка
01.11.1872
Дочь: Von Sivers Adelaide
Мать ребёнка: Сиверс Наталья Александровна
Работа или профессия
Неизвестно
russ. Gen.Maj.
Смерть
09.10.1896