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Сиверс Борис Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1824

Дата смерти

09.10.1896

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.04.1855

Жена: Сиверс Наталья Александровна

Перемышль, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
23.02.1860

Сын: Von Sivers Alexander

Мать ребёнка: Сиверс Наталья Александровна

Рождение ребёнка
30.07.1863

Сын: Von Sivers Theodor

Мать ребёнка: Сиверс Наталья Александровна

Рождение ребёнка
24.12.1864

Сын: Von Sivers Boris

Мать ребёнка: Сиверс Наталья Александровна

Рождение ребёнка
09.07.1866

Дочь: Von Sivers Elisabeth (Betsy)

Мать ребёнка: Сиверс Наталья Александровна

Рождение ребёнка
01.11.1872

Дочь: Von Sivers Adelaide

Мать ребёнка: Сиверс Наталья Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
russ. Gen.Maj.
Смерть
09.10.1896
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