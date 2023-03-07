Харин Василий Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: Харин Василий Фомин
Мать: Харина Ирина Миронова
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Анна Васильева
Мать ребёнка: Харина Александра Незаконнорожденная
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Евдокия Васильева
Мать ребёнка: Харина Александра Незаконнорожденная
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858