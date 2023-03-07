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Харин Василий Васильев

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Место рождения

Наумовской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: Харин Василий Фомин

Мать: Харина Ирина Миронова

Наумовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Анна Васильева

Мать ребёнка: Харина Александра Незаконнорожденная

Наумовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Евдокия Васильева

Мать ребёнка: Харина Александра Незаконнорожденная

Наумовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харина Александра Незаконнорожденная

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Наумовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
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