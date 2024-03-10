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Калашников Иван Лукич
Калашников Иван Лукич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1832
Дата смерти
1892
Пол
Мужской
Отец
Калашников Лука Ефимович
1806 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец:
Калашников Лука Ефимович
Мать: не указана
Смерть
1892
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