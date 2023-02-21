Карабаджак (Карабаджак) Эстер — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карабаджак (Карабаджак) Эстер

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1866

Дочь: Арзу Садуковна

Отец ребёнка: Карабаджак Садук Самуилович

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Куба-Эмизик Султан-Милка (Софья) Садуковна

Отец ребёнка: Карабаджак Садук Самуилович

Рождение ребёнка
1871

Сын: Карабаджак Самуил Садукович

Отец ребёнка: Карабаджак Садук Самуилович

Смерть
Неизвестно
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