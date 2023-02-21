Карабаджак (Карабаджак) Эстер
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1866
Дочь: Арзу Садуковна
Отец ребёнка: Карабаджак Садук Самуилович
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Куба-Эмизик Султан-Милка (Софья) Садуковна
Отец ребёнка: Карабаджак Садук Самуилович
Рождение ребёнка
1871
Сын: Карабаджак Самуил Садукович
Отец ребёнка: Карабаджак Садук Самуилович
Смерть
Неизвестно