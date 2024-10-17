Соломония (Олимпиада) Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломония (Олимпиада) Петрова

Место рождения

Тимошево, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1818 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Тимошево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
07.06.1837

Муж: Феоктист Яковлев

Спасс, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
13.04.1841

Дочь: Ирина Феоктистова

Отец ребёнка: Феоктист Яковлев

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

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