Соломония (Олимпиада) Петрова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.06.1837
Муж: Феоктист Яковлев
Спасс, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
13.04.1841
Дочь: Ирина Феоктистова
Отец ребёнка: Феоктист Яковлев
Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно