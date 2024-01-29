Константинова Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКонстантинова Екатерина

Константинова Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1815 г.р.

Дети

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: не указан

Мать: не указана

ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 185
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Константинов Иван Евфремович

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 185
Рождение ребёнка
Около 1838 ст.

Дочь: Константинов Иннокентий Иванович

Отец ребёнка: Константинов Иван Евфремович

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 185
Рождение ребёнка
Около 1840 ст.

Сын: Константинов Иннокентий 2 Иванович

Отец ребёнка: Константинов Иван Евфремович

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 185
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.