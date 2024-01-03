Иустиния Финогенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иустиния Финогенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1730 г.р.

Дети

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил Осипов

Отец ребёнка: Осип (Иосиф) Саввич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осип (Иосиф) Саввич

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Варвара Осипова

Отец ребёнка: Осип (Иосиф) Саввич

Смерть
Неизвестно

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