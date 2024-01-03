Иустиния Финогенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1729
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил Осипов
Отец ребёнка: Осип (Иосиф) Саввич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Осип (Иосиф) Саввич
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Варвара Осипова
Отец ребёнка: Осип (Иосиф) Саввич
Смерть
Неизвестно