Пономарев Александр Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1836 и 1838
Дата смерти28.03.1894
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1836 и 1838
Отец: Пономарев Карп Ефимович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
31.10.1865
Рождение ребёнка
19.09.1869
Дочь: (Пономарева) Анна Александровна
Мать ребёнка: Пономарева (Плотникова) Параскева Федоровна
Рождение ребёнка
10.02.1880
Сын: Пономарев Алексей Александрович
Мать ребёнка: Пономарева (Плотникова) Параскева Федоровна
Рождение ребёнка
01.02.1882
Сын: Пономарев Василий Александрович
Мать ребёнка: Пономарева (Плотникова) Параскева Федоровна
Рождение ребёнка
24.02.1883
Сын: Пономарев Александр Александрович
Мать ребёнка: Пономарева (Плотникова) Параскева Федоровна
Рождение ребёнка
05.03.1884
Рождение ребёнка
11.09.1886
Дочь: (Пономарева) Вера Александровна
Мать ребёнка: Пономарева (Плотникова) Параскева Федоровна
Рождение ребёнка
18.04.1888
Сын: Пономарев Василий Александрович
Мать ребёнка: Пономарева (Плотникова) Параскева Федоровна
Смерть
28.03.1894