Пономарев Александр Карпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПономарев Александр Карпович

Пономарев Александр Карпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1836 и 1838

Дата смерти

28.03.1894

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1836 и 1838

Отец: Пономарев Карп Ефимович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
31.10.1865

Жена: Пономарева (Плотникова) Параскева Федоровна

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.09.1869

Дочь: (Пономарева) Анна Александровна

Мать ребёнка: Пономарева (Плотникова) Параскева Федоровна

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.02.1880

Сын: Пономарев Алексей Александрович

Мать ребёнка: Пономарева (Плотникова) Параскева Федоровна

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.02.1882

Сын: Пономарев Василий Александрович

Мать ребёнка: Пономарева (Плотникова) Параскева Федоровна

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.02.1883

Сын: Пономарев Александр Александрович

Мать ребёнка: Пономарева (Плотникова) Параскева Федоровна

Рождение ребёнка
05.03.1884

Дочь: Соболева (Пономарева) Елизавета Александровна

Мать ребёнка: Пономарева (Плотникова) Параскева Федоровна

Рождение ребёнка
11.09.1886

Дочь: (Пономарева) Вера Александровна

Мать ребёнка: Пономарева (Плотникова) Параскева Федоровна

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.04.1888

Сын: Пономарев Василий Александрович

Мать ребёнка: Пономарева (Плотникова) Параскева Федоровна

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
28.03.1894

Мы используем куки для улучшения работы сайта.