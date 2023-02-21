Алексеева ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1803
Дата смерти12.01.1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Сапожникова ?
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Беклемишева ?
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
15.05.1836
Сын: Алексеев Сергей Владимирович
Отец ребёнка: ?
Смерть
12.01.1850