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Алексеева ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1803

Дата смерти

12.01.1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1821 г.р.
1823 г.р.
1826 г.р.
1827 г.р.
1833 г.р.
1836 г.р.

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: ?

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Сапожникова ?

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Беклемишева ?

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1827

Сын: ?

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1833

Дочь: ?

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
15.05.1836

Сын: Алексеев Сергей Владимирович

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1836

Дочь: ?

Отец ребёнка: ?

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
12.01.1850
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