Матрона Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1764 г.р.

Дети

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Табанево, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Табанево, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Табанево, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Гликерия Ивановна

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Табанево, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Табанево, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Бызиново, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1812

Сын: Григорий Иванович

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Бызиново, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1814

Сын: Савва Иванович

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Бызиново, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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