Матрона Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Гликерия Ивановна
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1812
Сын: Григорий Иванович
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1814
Сын: Савва Иванович
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно