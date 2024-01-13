Парахня (Петровская) Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1905
Дата смертиОколо 1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1926
Сын: Парахня Владимир Петрович
Отец ребёнка: Парахня Пётр Иосифович
д. Дражно, Стародорожский район
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Нина Петровна
Отец ребёнка: Парахня Пётр Иосифович
д. Дражно, Стародорожский район
Рождение ребёнка
09.06.1931
Отец ребёнка: Парахня Пётр Иосифович
д. Дражно, Стародорожский район
Рождение ребёнка
1933
Отец ребёнка: Парахня Пётр Иосифович
д. Дражно, Стародорожский район
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Турова Валентина Петровна
Отец ребёнка: Парахня Пётр Иосифович
д. Дражно, Стародорожский район
Рождение ребёнка
Около 1940
Отец ребёнка: Парахня Пётр Иосифович
д. Дражно, Стародорожский район
Рождение ребёнка
14.04.1943
Дочь: Парахня Янина
Отец ребёнка: Парахня Пётр Иосифович
д. Дражно, Стародорожский район
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1982
д. Дражно, Стародорожский район