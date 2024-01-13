Парахня (Петровская) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПарахня (Петровская) Мария Алексеевна

Парахня (Петровская) Мария Алексеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1905

Дата смерти

Около 1982

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1926

Сын: Парахня Владимир Петрович

Отец ребёнка: Парахня Пётр Иосифович

д. Дражно, Стародорожский район
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Нина Петровна

Отец ребёнка: Парахня Пётр Иосифович

д. Дражно, Стародорожский район
Рождение ребёнка
09.06.1931

Сын: Парахня Николай Петрович

Отец ребёнка: Парахня Пётр Иосифович

д. Дражно, Стародорожский район
Рождение ребёнка
1933

Сын: Парахня Алексей Петрович

Отец ребёнка: Парахня Пётр Иосифович

д. Дражно, Стародорожский район
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Турова Валентина Петровна

Отец ребёнка: Парахня Пётр Иосифович

д. Дражно, Стародорожский район
Рождение ребёнка
Около 1940

Сын: Парахня Аркадий Петрович

Отец ребёнка: Парахня Пётр Иосифович

д. Дражно, Стародорожский район
Рождение ребёнка
14.04.1943

Дочь: Парахня Янина

Отец ребёнка: Парахня Пётр Иосифович

д. Дражно, Стародорожский район
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парахня Пётр Иосифович

Смерть
Около 1982
д. Дражно, Стародорожский район
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close