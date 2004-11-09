Цаплинов Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1950
Дата смерти09.11.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1950
Рождение ребёнка
15.06.1972
Дочь: Гусева Наталья Владимировна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.04.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
09.11.2004
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область