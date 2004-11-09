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Цаплинов Владимир Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1950

Дата смерти

09.11.2004

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

1925 г.р.

Жена

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Дети

1972 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1950

Отец: Цаплинов Александр Яковлевич

Мать: Цаплинова Галина Васильевна

Рождение ребёнка
15.06.1972

Дочь: Гусева Наталья Владимировна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.04.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
09.11.2004
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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