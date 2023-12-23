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Символоков Валентин Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Алейникова Любовь Валентиновна

Мать ребёнка: Дрожжина Александра Андреевна

Рождение ребёнка
1966

Дочь: Дубровина Символокова Надежда Валентиновна

Мать ребёнка: Дрожжина Александра Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дрожжина Александра Андреевна

Смерть
Неизвестно
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