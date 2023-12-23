Символоков Валентин Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1935
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Алейникова Любовь Валентиновна
Мать ребёнка: Дрожжина Александра Андреевна
Рождение ребёнка
1966
Дочь: Дубровина Символокова Надежда Валентиновна
Мать ребёнка: Дрожжина Александра Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно