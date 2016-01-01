Таянович Елена Арсентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таянович Елена Арсентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1967

Пол

Женский

Отец

Мать

1942 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1967

Отец: Таянович Арсений

Мать: Таянович Антонина

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