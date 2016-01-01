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Таянович Елена Арсентьевна
Таянович Елена Арсентьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.12.1967
Пол
Женский
Отец
Таянович Арсений
Мать
Таянович Антонина
1942 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1967
Отец:
Таянович Арсений
Мать:
Таянович Антонина
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