Сырникова неизвестно старшая — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сырникова неизвестно старшая

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сырников Василий Иванович

Отец ребёнка: Сырников Иван

Место жительства
Неизвестно
Борутино, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сырников Иван

Смерть
Неизвестно
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